Кабмин утвердил проект реконструкции аэропорта «Харьков»

Кабинет министров сегодня на заседании утвердил проект и титул строительства и реконструкции международного аэропорта «Харьков», а также решение о привлечении инвестиций для строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на брифинге в Кабмине.

«Фактически этим решением дан старт для проведения инвестиционного конкурса по привлечению инвестиций в развитие аэропорта «Львов», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

При этом министр подчеркнул, что все имущественные и земельные вопросы для обеспечения строительства нового аэровокзала во Львове урегулированы.

Ю.ПАВЛЕНКО также отметил, что для реализации этого проекта предусмотрено также и бюджетное финансирование, однако не уточнил его объем.