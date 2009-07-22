Павленко призывает политиков не вредить реконструкции Олимпийского

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО призывает украинских политиков избегать предвзятых заявлений о ходе реконструкции НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО сказал сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Я планирую обратиться к председателю Верховной Рады с предложением провести совместное публичное рассмотрение реализации проекта по реконструкции НСК «Олимпийский», поскольку, к сожалению, те заявления, которые звучат сегодня от народных депутатов, от заместителя председателя Верховной Рады, не подтверждены ни одним фактом. Они являются предвзятыми и в них искажена информация», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его мнению, такие заявления вредят имиджу Украины в процессе подготовки к Евро-2012, а также создают почву для лишних сомнений УЕФА.

«Меня удивляет, что в то время, как эксперты УЕФА, которые в ежедневном режиме находятся и контролируют ход работ, дают позитивные выводы и подтверждают выполнение графика, украинские политики в силу своей предвзятости, заполитизированности и личных амбиций дискредитируют этот проект», - считает он.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что Минспорта готово к открытому и публичному диалогу по вопросу реконструкции НСК «Олимпийский», но в то же время, по его словам, все его обращения к парламентской следственной комиссии оказались безрезультатными.

«Я четыре раза обращался в ВСК, однако ни разу не получил ответа. И тот последний отчет, который был представлен, не соответствует действительности», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 июля председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке соблюдения законодательства при проведении реконструкции НСК "Олимпийский" Равиль САФИУЛЛИН заявил о злоупотреблении служебным положением вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ, министром по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО и и.о. генерального директора НСК «Олимпийский» Дмитрием ЧЕРНЯВСКИМ при проведении реконструкции НСК.