Павленко отрицает нецелевое использование средств ЧЕ-12

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отвергает обвинение в том, что за счет бюджетных средств, предусмотренных Государственной целевой программой по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, финансировались объекты, не включенные в эту программу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Все заявления, которые в последнее время звучат о том, что финансируются объекты, не предусмотренные госпрограммой, не соответствуют действительности. Ни один объект, который не включен в государственную целевую программу Евро-2012, не финансируется за ее счет», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр подчеркнул, что, в частности, Национальный олимпийский центр для игровых видов спорта, который создается в селе Гореничи, также включен в государственную программу, однако в этом году не финансировался, поскольку еще не завершена юридическая процедура передачи земельного участка из ведения Министерства обороны в сферу управления Министерства по делам молодежи, семьи и спорта.

«Этот центр был предусмотрен во всех редакциях государственной целевой программы, начиная с 2007 года», - подчеркнул он.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что в ближайшее время будет завершено юридическое оформление переподчинения земельного участка для создания центра, а его финансирование будет осуществляться только с 2010 года.

«Я думаю, что первая очередь этого объекта сможет принять участников чемпионата Европы по футболу в 2012 году», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, еженедельник «Зеркало недели» (№26, 11-31 июля) со ссылкой на свои источники писал, что бюджетные средства Государственной целевой программы по подготовке к Евро-2012 тратятся на объекты и мероприятия, которые не имеют отношения к чемпионату.

Так, по информации источников газеты, в Минсемьи нет документов, обосновывающих включение ранее незапланированных к строительству объектов в программу Евро-2012.

В частности, по данным издания, отсутствует обоснование включения в программу возведения на территории, принадлежащей частной фирме, Национального олимпийского центра подготовки по игровым видам спорта с центром спортивной медицины и антидопинговым центром в селе Гореничи Киевской области. На строительство этого центра запланировано потратить 448,2 млн. грн. бюджетных средств, в прошлом году было выделено 38,6 млн. грн.