13 игрок: удар по Уставу, но гол не засчитан

Виталий Данилов выбежал на зеленый газон и, перехватив мяч у ошарашенных игроков двух команд, стал бежать к воротам одной из них. Никто ему не мешал. Голкипер даже не стал ловить мяч, который после удара Данилова с расстояния в полметра, оказался в сетке ворот. Но, Данилов снова подбежал к мячу и устремился к противоположным воротам. Трибуны замерли. Такой тишины на футбольном матче никогда в истории футбола не было и вряд ли, по-моему, будет. Виталий Данилов, кажется, не замечает этого, и продолжает свою атаку. Удар – мяч снова в сетке, теперь уже другой команды, вратарь которой также не стал на пути Данилова, который опять ринулся с мячом к воротам первой команды. И неизвестно, сколько бы это продолжалось, как, наконец, тишину прорвал резкий свисток главного рефери матча, а боковые судьи, побросав флажки и не дожидаясь милиции, тут же ринулись за Даниловым…

Именно вот так, как комментатор футбольного матча, можно рассказать о действиях и.о. президента украинской Премьер-Лиги Виталия Данилова. Если на поле играют по 11 человек, а 12 игроком принято называть болельщиков, то Данилов оказался 13 «игроком». Причем номер 13-ый «играет» сразу во всей Премьер-Лиге и избавится от него, кажется, никогда не удастся. Напомню, что 1 июля 2009 года прошли выборы на пост президента Премьер-Лиги (ПЛ). По результатам голосования кресло главы ПЛ занял президент ФК «Харьков» Виталий Данилов, которому это не мешало до недавнего времени быть еще и исполняющим обязанностей президента ПЛ.

Похоже, Данилов настолько привык уже видеть себя президентом УПЛ, что, невзирая ни на что, решил окончательно «закрепится» на этой должности. Поэтому выборы прошли, мягко говоря, по сценарию Данилова. Судите сами, в выборах принимало участие 11 клубов, которые проголосовали за кандидатуру Данилова. Причем, если всего кандидатур было три: Виталий Данилов, Вадим Рабинович и Крис Вертс, то потом Рабинович снял свою кандидатуру.

Что же касается Криса Вертса, то голландец был удивлен, когда узнал, что находится в списке кандидатов на пост президента украинской Премьер-Лиги. «Но я не еду в Киев, — заявил накануне выборов Вертс, который на данный момент занимает должность директора по развитию бизнеса на зарубежных рынках клуба английской Премьер-лиги «Сандерленд». — У меня были переговоры по поводу работы в украинской Премьер-Лиге, по-моему, в октябре. Я тогда был в Киеве. Но они предпочли разговаривать с другими кандидатами. И я решил работать в Премьер-лиге Англии. Сейчас я — в «Сандерленде». И я здесь останусь. А то, что я кандидат на предстоящих выборах в президенты Премьер-лиги Украины, — это слухи».

Вот такие были кандидаты, что означает, Данилов был единственным, кто претендовал на пост президента. Теперь, что касается самого голосования. Стоит сразу отметить, что в соответствии со статьей 16 Уставом Премьер-Лиги голосовать за кандидатуру должны владельцы клубов и передавать свой голос они не могут никому. Это положение было грубо нарушено 1 июля, когда в голосовании приняли участие представители клубов по доверенности.

Но это не единственное нарушение во время голосования. Как оказалось, в выборах участвовали представители двух футбольных клубов, которые на момент голосования не являлись членами Премьер-Лиги, что также запрещено. Это сравнимо с тем, если бы в выборах Президента Украины участвовали граждане Замбии. И это еще не все. Как гласит Устав Премьер-Лиги, на пост президента этой организации не имеет права претендовать человек, который занимает пост президента клуба, входящий в Премьер-Лигу. Если же президент клуба имеет желание баллотироваться на пост главы ПЛ, то или снимает с себя полномочия президента клуба, или выводит, в нашем случае, ФК «Харьков» из Премьер-Лиги, дабы избежать банальной узурпации власти. Так, вот по состоянию на 1 июля ФК «Харьков», хоть и вылетел из высшего дивизиона, из членов УПЛ выведен не был.

Между прочим, как информировал сайт «Football.UA», 17 июля 2009 г., состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации футбола Украины, являющегося органом футбольного правосудия первой инстанции. Члены КДК рассмотрели заявление ФК «Металлист», в котором клуб поставил вопрос соответствия процедуры и сути избрания президента Премьер-Лиги требованиям устава этой организации и нормам действующего законодательства. В ходе разбирательства было установлено, что заявление ФК «Металлист» о нарушениях основных норм Устава Премьер-Лиги и, в частности, статьи 16 Устава этой организации, полностью подтвердилось. «Футбольный суд» разделил позицию ФК «Металлист» и председательствующий огласил решение, в соответствии с которым: 1). Выборы президента ПЛ признать такими, которые не отвечают требованиям Устава ПЛ и нормам действующего законодательства Украины; 2). Рекомендовать ПЛ провести выборы президента этой организации в соответствии с действующим Уставом.

Если обратить внимание и на сам Устав Премьер-Лиги, то здесь тоже не все понятно. 06 июля 2009 года Окружной Административный суд города Киева признал незаконной регистрацию ПЛ. Дело в том, что в Уставе ПЛ отсутствуют ведомости о предмете деятельности Премьер-Лиги. Это является нарушением части 4 статьи 57 Хозяйственного Кодекса Украины. Кроме этого, отметим и нарушение статьи 27 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц»: при отсутствии в Уставе юрлица сведений о предмете его деятельности регистрировать такое юрлицо запрещено. Следовательно, государственный регистратор М. Ю. Мосендз (которая вместе с Печерской райгосадминистрацией также является ответчиком по иску) не имела права регистрировать Премьер-Лигу. Именно эти факты и были подтверждены решением Киевского окружного суда, который признал не соответствующей действующему законодательству Украины и предписал отменить государственную регистрацию ПЛ.

Поэтому, несоответствие регистрации Премьер-Лиги букве Закона вообще ставит под вопрос существование ПЛ, что в свою очередь может негативно повлиять на футбольные клубы, которые входят в организацию юридически не существующую. Значит, Премьер-Лигу можно смело ставить в один ряд со школьными соревнованиями по футболу. Вот только расходы на Премьер-Лигу не совсем «детские». К примеру, Генеральный директор Премьер-Лиги, согласно штатному расписанию получает в бухгалтерии больше 60 тысяч гривен. Впрочем, в ПЛ выгодно работать даже водителем или секретарем и получать 7200 и 9000 гривен, соответственно. Может, в этом и кроется главная причина существования Премьер-Лиги?! Пережить кризис с такими деньжищами, можно даже не напрягаясь.

Роман Веремеенко