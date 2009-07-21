На стадионе Ахметова начали ставить 267 м высоких технологий
16:18, 21 июля 2009Футбол 2012
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Баннерная линия - уникальна
Почти одновременно с тестированием двух огромных табло, на Донбасс Арене начался и монтаж баннерной линии светодиодных экранов по периметру футбольного поля.
По словам специалистов компании Philips, которые непосредственно занимаются установкой и подключением баннеров, она представляет собой 267-метровую полосу соединенных воедино небольших светодиодных экранов.
Это такое же высокотехнологичное оборудование, как и гигантские табло. При его изготовлении компания Philips использовала 4 уникальные запатентованные технологии.
Отличительная особенность баннеров-экранов заключается в том, что их можно легко разобрать и сконструировать из них дополнительный огромный мобильный экран.
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