На стадионе Ахметова начали ставить 267 м высоких технологий

Почти одновременно с тестированием двух огромных табло, на Донбасс Арене начался и монтаж баннерной линии светодиодных экранов по периметру футбольного поля.

По словам специалистов компании Philips, которые непосредственно занимаются установкой и подключением баннеров, она представляет собой 267-метровую полосу соединенных воедино небольших светодиодных экранов.

Это такое же высокотехнологичное оборудование, как и гигантские табло. При его изготовлении компания Philips использовала 4 уникальные запатентованные технологии.

Отличительная особенность баннеров-экранов заключается в том, что их можно легко разобрать и сконструировать из них дополнительный огромный мобильный экран.

Медиацентр Донбасс Арены