Основной проблемой на играх Евро-2009 в Украине станет жара

Тренеры футбольных команд отмечают, что основной проблемой в Украине на играх финального тура Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 станет жаркая погода.

Об этом они заявили вчера на пресс-конференции в Донецке. По словам тренера сборной команды Швейцарии Клода РИФА, «климатические условия Англии и Швейцарии значительно отличаются от того, что мы имеем здесь, здесь главнейшая проблема – жара». К.РИФ отметил, что в Швейцарии в эту пору года обычно температура достигает 19-20 градусов тепла, а не так, как в Донецке она сейчас поднимается практически до 40 градусов. «Поэтому, нашим командам нужно два-три дня, чтобы акклиматизироваться. Мы будем более готовы ко второй и третьей игре», - сказал он.

Его полностью поддержал и тренер сборной Англии Брайан ИСТИК: «Мы не можем на такой жаре показывать лучший динамичный футбол, который мы играем в Англии, но это колоссальный опыт для молодежи». Он подчеркнул, что считает нынешний чемпионат «очень престижным с точки зрения того, что турнир дает в будущем для каждого молодого игрока».

В свою очередь тренер украинской сборной Юрий КАЛИТВИНЦЕВ подчеркнул, что привычка тренироваться в жаркую погоду не дает хозяевам чемпионата каких-либо преимуществ. «Мы тоже люди и на нас тоже жара влияет, все мы играем в одинаковых условиях. Я не вижу здесь плюсов и минусов, всем будет тяжело», - сказал тренер украинской команды.

Он согласился с тем, что команда Украины на этом финальном туре чемпионата Евро-2009 считается фаворитом и отметил, что украинские игроки «прекрасно знают, что они хозяева». Ю.КАЛИТВИНЦЕВ высказал практически уверенность в победе своих подопечных: «Сегодня я уверен на 100% в сказанном (в победе команды – УНИАН), а завтра - посмотрим».

Справка УНИАН. Финальная часть Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет ЕВРО-2009 U-19 состоится этим летом в Украине, городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь. Открытие чемпионата Евро-2009 намечено на 21 июля 2009 года (на 18.30 на РСК «Олимпийский»), финальный матч и закрытие - на 2 августа 2009 года.

В финальной части турнира примет участие 8 команд, включая национальную молодежную сборную Украины. По результатам жеребьевки юношеские сборные команды стран Украина, Словения, Англия, Швейцария примет Донецк, а Францию, Сербию, Турцию и Испанию – Мариуполь.