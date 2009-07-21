Представители польской PL2012 прибыли в Украину

Сегодня начинается визит в Украину представителей компании PL2012, координирующей подготовку Польши к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в PL2012, в ходе визита представители компании планируют посетить украинские города - организаторы чемпионата и обсудить возможности активизации сотрудничества в подготовке к Евро-2012.

«В программе встреч во Львове, Донецке, Харькове и Киеве предусмотрены, в частности, обзор мест строительства стадионов и беседы с генеральными инвесторами в отдельных городах», - отметили в компании.

В четверг, 23 июля, представители PL2012 планируют провести рабочую встречу по вопросам организации Евро-2012 с представителями Кабинета министров Украины.