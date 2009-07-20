Расписание матчей Евро-2009 (U-19)
Турнир стартует завтра
Завтра, 21 июля, в Донецке и Мариуполе стартует финал чемпионата Европы 2009 года по футболу среди юношей Евро-2009 (U-19). Предлагаем расписание матчей на весь период турнира.
Группа А (Донецк)
Украина, Словения, Англия, Швейцария.
21 июля
Украина - Словения (РСК «Олимпийский», 19.00)
Англия - Швейцария («Металлург», 17.00)
24 июля
Украина - Англия (РСК «Олимпийский», 19.30)
Словения - Швейцария («Металлург», 17.00)
27 июля
Швейцария - Украина (РСК «Олимпийский», 19.00)
Словения - Англия («Металлург», 19.00)
Группа B (Мариуполь)
Франция, Сербия, Турция, Испания
21 июля
Франция - Сербия («Западный», 18.00)
Турция - Испания («Ильичевец», 20.30)
24 июля
Франция - Турция («Западный», 16.30)
Сербия - Испания («Ильичевец», 18.30)
27 июля
Испания - Франция («Ильичевец», 17.00)
Сербия - Турция («Западный», 17.00)
Полуфиналы
30 июля
А1 - В2 (Донецк, РСК «Олимпийский», 16.30 или 19.00)
В1 - А2 (Мариуполь, «Ильичевец», 16.30 или 19.00)
Финал
2 августа
Донецк, РСК «Олимпийский», 16.30