Расписание матчей Евро-2009 (U-19)

Турнир стартует завтра

Завтра, 21 июля, в Донецке и Мариуполе стартует финал чемпионата Европы 2009 года по футболу среди юношей Евро-2009 (U-19). Предлагаем расписание матчей на весь период турнира. Группа А (Донецк) Украина, Словения, Англия, Швейцария. 21 июля Украина - Словения (РСК «Олимпийский», 19.00) Англия - Швейцария («Металлург», 17.00) 24 июля Украина - Англия (РСК «Олимпийский», 19.30) Словения - Швейцария («Металлург», 17.00) 27 июля Швейцария - Украина (РСК «Олимпийский», 19.00) Словения - Англия («Металлург», 19.00) Группа B (Мариуполь) Франция, Сербия, Турция, Испания 21 июля Франция - Сербия («Западный», 18.00) Турция - Испания («Ильичевец», 20.30) 24 июля Франция - Турция («Западный», 16.30) Сербия - Испания («Ильичевец», 18.30) 27 июля Испания - Франция («Ильичевец», 17.00) Сербия - Турция («Западный», 17.00) Полуфиналы 30 июля А1 - В2 (Донецк, РСК «Олимпийский», 16.30 или 19.00) В1 - А2 (Мариуполь, «Ильичевец», 16.30 или 19.00) Финал 2 августа Донецк, РСК «Олимпийский», 16.30

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