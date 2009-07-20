Расписание матчей Евро-2009 (U-19)

14:20, 20 июля 2009
Футбол 2012
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Турнир стартует завтра

Завтра, 21 июля, в Донецке и Мариуполе стартует финал чемпионата Европы 2009 года по футболу среди юношей Евро-2009 (U-19). Предлагаем расписание матчей на весь период турнира.

 

Группа А (Донецк)

Украина, Словения, Англия, Швейцария.

 

21 июля

Украина - Словения (РСК «Олимпийский», 19.00)

Англия - Швейцария («Металлург», 17.00)

 

24 июля

Украина - Англия (РСК «Олимпийский», 19.30)

Словения - Швейцария («Металлург», 17.00)

 

27 июля

Швейцария - Украина (РСК «Олимпийский», 19.00)

Словения - Англия («Металлург», 19.00)

 

Группа B (Мариуполь)

Франция, Сербия,  Турция, Испания

 

21 июля

Франция - Сербия («Западный», 18.00)

Турция - Испания («Ильичевец», 20.30)

 

24 июля

Франция - Турция («Западный», 16.30)

Сербия - Испания («Ильичевец», 18.30)

 

27 июля

Испания - Франция («Ильичевец», 17.00)

Сербия - Турция («Западный», 17.00)

 

Полуфиналы

 

30 июля

А1 - В2 (Донецк, РСК «Олимпийский», 16.30 или 19.00)

В1 - А2 (Мариуполь, «Ильичевец», 16.30 или 19.00)

 

Финал

 

2 августа

Донецк, РСК «Олимпийский», 16.30

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