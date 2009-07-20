Определен состав юношеской сборной Украины на Евро-2009 (U-19)

Главный тренер юношеской сборной Украины по футболу Юрий КАЛИТВИНЦЕВ определился с составом, который будет отстаивать честь страны в финальном турнире Евро-2009 (U-19).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола, из 23 футболистов, находящихся в распоряжении тренерского штаба, 18 попали в заявочный список на чемпионат.

Так, киевское «Динамо» представлено в сборной девятью игроками, пятеро защищают цвета «Шахтера», двух игроков делегировал днепропетровский «Днепр», по одному - донецкий «Олимпик» и запорожский «Металлург». Десять ребят уже имеют опыт выступлений в финальной части Евро-2007 (U-17).

Состав сборной Украины: вратари В.БАЗИЛЕВИЧ («Шахтер») и И.ЛЕВЧЕНКО («Олимпик»), защитники М.БИЛЫЙ, Б.БУТКО (оба «Шахтер»), С.КРИВЦОВ («Металлург»), Д.КУШНИРОВ, С.ЛЮЛЬКА, К.ПЕТРОВ, Т.ПАРЦВАНИЯ (все «Динамо»); полузащитники В.ВИЦЕНЕЦ, И.ЧАЙКОВСКИЙ (оба «Шахтер»), Д.ГАРМАШ, С.РИБАЛКА, Д.ЕРЕМЕНКО, А.КАРНОЗА (все «Днепр»); нападающие В.КАВЕРИН («Днепр»), Д.КОРКИШКО, С.ШЕВЧУК (оба «Динамо»).

Континентальные первенства среди 19-летних УЕФА стал проводить, начиная с сезона 2001/02. Ранее в них принимали участие лишь 18-летние футболисты. Украинская сборная трижды попадала на финальные турниры этих соревнований.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы 2009 года по футбола среди 19-летних (U-19) стартует во вторник, 21 июля. Впервые в истории его матчи будут принимать украинские города Донецк и Мариуполь.

В этом году в турнире также примут участие сборные Словении, Англии, Швейцарии, Франции, Сербии, Турции и Испании. Финальный матч пройдет 2 августа в Донецке, на РСК «Олимпийский».