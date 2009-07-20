Сейм Польши не поддержал ограничение зарплат топ-менеджеров PL2012

Польский Сейм не поддержал предложенные ограничения зарплат топ-менеджеров государственной компании PL2012, которая координирует подготовку Польши к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, внесение изменений зависело от партнера правящей в Польше «Гражданской платформы» - Польской селянской партии (PSL), которая с конца 2007 входит в правительственную коалицию.

В конце прошлой недели депутаты от PSL во время обсуждения в комиссии Сейма по физкультуре, спорту и туризму поддержали ограничение заработков топ-менеджеров PSL на фоне недовольства выделением трем членам правления компании премий на сумму свыше 100 тысяч долларов.

Министр спорта Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ после голосования в комиссии заявил о намерении подать в отставку в случае внескения этих изменений.

Позже Министерство спорта информировало, что обратилось к членам правления PL2012 с предложением отказаться от премий, предусмотренных контрактом с ними, из-за мирового экономического кризиса.

Топ-менеджеры согласились на это предложение, а партия PSL заявила, что это стало основанием для отказа поддержать изменения, которые должны были ограничить заработки руководителей PL2012.

Благодаря этому топ-менеджеры смогут дальше зарабатывать около 10 тысяч долларов, а не 6 тысяч долларов в случае внесения изменений.

Наблюдательный совет PL2012, комментируя ситуацию, сообщил, что премии были установлены еще в начале 2008 года, до кризиса.