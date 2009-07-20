ФФУ просит повлиять на Сафиуллина и прекратить безосновательную критику

Федерация футбола Украины просит председателя Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Павла КОСТЕНКО повлиять на своего заместителя, народного депутата Равиля САФИУЛЛИНА, чтобы он прекратил безосновательную критику процесса подготовки к Евро-2012.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении пресс-службы ФФУ к председателю парламентского Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

В интервью газете «Сегодня» от 13 и 17 июля, говорится в обращении, народный депутат Р.САФИУЛЛИН «позволил себе обидные и подрывающие деловую репутацию Федерации футбола Украины высказывания». В частности, отмечает пресс-служба ФФУ, Р.САФИУЛЛИН сознательно распространил недостоверную информацию о якобы причастности представителей ФФУ, входящих в состав Межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции НСК «Олимпийский», к бесконтрольному использованию государственных средств.

В Федерации футбола заявляют, что Р.САФИУЛЛИН намеренно искажает факты, дискредитируя ФФУ, и “бросает тень” на парламентский Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, поскольку официально является заместителем его председателя. “Бездоказательные, неприкрыто ангажированные откровения Р.САФИУЛЛИНА не выдерживают критики и выходят за пределы здравого смысла. А некоторые заключения как председателя временной следственной комиссии вообще являются откровенной ложью”, - отмечают в пресс-службе федерации.

“С целью очистки информационного поля вокруг темы Евро-2012 от непрофессиональных, неквалифицированных и заполитизированных оценочных суждений официальных лиц, среди которых есть отдельные народные депутаты, просим Вас принять соответствующие профилактические меры в отношении Вашего заместителя. Ведь деструктивное влияние Р.САФИУЛЛИНА на масс-медийное сопровождение процесса подготовки к турниру наносит непоправимый вред имиджу принимающей страны в глазах УЕФА и мирового сообщества”, - говорится в обращении ФФУ к П.КОСТЕНКО.

Как сообщалось, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке соблюдения законодательства при проведении реконструкции НСК "Олимпийский" Р.САФИУЛЛИН заявил, что комиссия обнаружила большое количество злоупотреблений в ходе подготовки стадиона к Евро-2012.

“Наблюдательный совет, контролирующий, куда идут выделенные государством средства, подменен какой-то «межведомственной группой», которая состоит в основном из членов Федерации футбола и представителей генподрядчика. Бывший генподрядчик год назад гарантировал, что до июля 2010 года и за 1,5 млрд. грн. стадион будет построен. Теперь Минсемьи подписало договор, в соответствии с которым только в июле 2010 года появится проектная документация. А окончательная стоимость стадиона до сих пор неизвестна, хотя Кабмин ее увеличил до 2,114 млрд. грн. Идет откровенная кража денег”, - сказал Р.САФИУЛЛИН в интервью газете «Сегодня» от 13 июля.