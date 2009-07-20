Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

С побед начали Металлист и Таврия

Завершился 1-й тур Чемпионата Украины по футболу. Оболонь - Металлист 0:2 (Эдмар 41, Олейник 73) Таврия - Металлург З 2:0 (Ковпак 70 пен., Платон 89) Металлург Д - Днепр 0:0. Напомним, что ранее сыграны матчи: Ворскла - Карпаты 1:2 (Милошевич 49 автогол - Кузнецов 18, Чеснаков 31 автогол) Заря - Арсенал 0:0 Динамо - Черноморец 5:0 (Кравченко 3, Милевский 16 пен., Гусев 40, Ярмоленко 54, Корреа 79) Шахтер - Кривбасс 3:0 (Жадсон 18, 47, Агахова 33). Ильичевец - Закарпатье 1:0 (Тищенко 73).

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