Суркис предложил Шевченко тренерство в «Динамо»

Нападающий сборной Украины и лондонского "Челси" Андрей Шевченко получил предложение стать тренером киевского "Динамо" после завершения карьеры игрока.

Правда такое предложение от владельца и президента киевского гранду Игоря Суркиса будет действительно в случае согласия Шевченко вернуться в "Динамо" в качестве игрока уже этим летом.

"Андрей сейчас отдыхает. 16 июля, когда "Челси" выйдет из отпуска, он встретится с руководством своего клуба, переговорит с Карло Анчелотти. Важно понять для начала, насколько он нужен тренеру лондонскому клубу", - сказал Суркис в интервью газете "Спорт-Экпресс в Украине".

"Думаю, наше предложение у Шевченко - не единственное, и выбор только за ним. Но перспектива впоследствии перейти у нас на тренерскую работу - очень интересная опция, чтобы ею пренебречь", - прибавил он.

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