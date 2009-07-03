«Динамо» продало Бангура за 11 миллионов евро

11:13, 03 июля 2009
Футбол 2012
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Нападающий едет во Францию

Нападающий Исмаэль Бангура после двух сезонов выступлений за «Динамо» перешел во французский «Ренн». Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Сообщается, что форвард подписал с «Ренном» контракт на четыре года.

 

 

Football.ua

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