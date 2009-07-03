Украина сохранила за собой 19 место в рейтинге ФИФА

Накануне ФИФА обнародовал обновленный рейтинг-лист национальных футбольных команд, согласно которому Украина сохранила за собой 19-ю ступеньку.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

Лидером рейтинга в этом месяце является Бразилия, которая победила недавно на Кубке Конфедераций. В последний раз футбольная сборная этой страны находилась на первой строке в августе 2007 года.

Относительно соперников Украины в отборе к Чемпионату мира-2010, то Англия с шестой позиции опустилась на седьмую, Хорватия с восьмой на десятую, а Казахстан с 132-й на 133-ю. Белорусы поднялись на семь мест и теперь 74-е, Андорра и далее 196-я.