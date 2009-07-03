Пассаж на Крещатике отреставрируют к Евро-2012

В следующем году планируется начать работы по реставрации Пассажа на Крещатике в столице.

Об этом сообщило “Радио “Киев” со ссылкой на советника Киевского городского головы Игоря ДОБРУЦКОГО.

Памятнику архитектуры не только улучшат внешний вид, но и обновят канализацию и электросети. Также из проходной части Пассажа полностью уберут парковку. В дальнейшем это будет исключительно пешеходная зона.

«Существует проект, который был утвержден градостроительным советом, сейчас рассматриваем смету и изыскиваем средства. Или это должны быть средства инвесторов на взаимовыгодных условиях, или это должны быть средства из городского бюджета. Единственное условие - нужно все сделать к Евро-2012”, - сказал И.ДОБРУЦКИЙ.

По его словам, идет речь исключительно о фасадах, окнах, лепнине, всего того, что касается сохранения аутентичного состояния Пассажа 50-60-х годов прошлого века.