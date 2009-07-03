Китай предоставит Украине 25 млн. юаней на безвозмездной основе

Правительство Китая предоставит правительству Украины 25 млн. юаней (приблизительно 3,68 млн. долл. – УНИАН) на безвозмездной основе для реализации совместных инфраструктурных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО сообщил заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического совета Китая ВАН Ган.

«Китайское правительство приняло решение предоставить украинскому правительству безвозмездную помощь в размере 25 млн. юаней. Эти средства могли бы быть использованы для реализации согласованных двумя сторонами технико-экономических проектов», - сказал ВАН Ган.

По его словам, Украина и Китай должны увеличить в структуре торговли долю продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, он отметил, речь идет о продукции, произведенной на основе высоких технологий, военной техники и авиакосмического оборудования.

ВАН Ган также считает, что стороны должны активизировать сотрудничество в сфере строительства и реализации инфраструктурных проектов, в частности в рамках подготовки Украины к проведению в 2012 году чемпионата Европы по футболу.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила китайское правительство за предоставление безвозмездной финансовой помощи. «Украина, несмотря на то, что в мире существует кризис, осуществляет большое количество инфраструктурных проектов, и мы готовы их осуществлять с привлечением инвестиций китайских компаний», - сказала она.

Украинский премьер-министр считает, что Украина может стать для Китая «опорным государством в Европе», что повысит эффект двухстороннего сотрудничества. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, стороны могут активизировать сотрудничество в области реализации совместных проектов по развитию портов, энергетики и сельского хозяйства.

Планируется, что сегодня по результатам переговоров стороны подпишут межправительственное Соглашение о предоставлении правительству Украины безвозмездной помощи.