В Харькове презентован первый путеводитель на английском языке

В Харькове состоялась презентация первого путеводителя по городу на английском языке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, создание этого путеводителя является пилотным проектом, который реализуется в рамках подготовки города к чемпионату Европы 2012 года по футболу.

По словам директора Департамента международных отношений Харьковского горсовета Виктора РУДЯ, цель проекта - создать справочное пособие, которое могло бы удовлетворить все информационные потребности иностранных гостей, приезжающих в Харьков. Он должен позволить иностранцу чувствовать себя комфортно во всех городских сферах - информационной, сфере обслуживания, сфере взаимодействия с официальными и неофициальными органами и тому подобное.

В работе над путеводителем издатели учитывали опыт издания литературы о Харькове, в том числе и на русском языке. Однако новый путеводитель не является просто переводом ранее изданных подобных пособий на английский язык. Его пытались сделать не для харьковчан, которые читают на английском, а для иностранцев, которые привыкли получать информацию в определенной форме, отличающейся от привычной украинцам. Поэтому авторы проекта адаптировали систему подачи информации к тем стандартам, к которым привыкли иностранцы.

При создании путеводителя был учтен опыт зарубежных городов-партнеров Харькова, каждый из которых является туристическим центром. Работа над изданием длилась приблизительно полгода. Первый тираж - около 1,5 тыс. экземпляров. Его планируется распространить среди СМИ, разослать в дипломатические представительства и консульские учреждения, презентовать официальным делегациям и гостям города. Также путеводитель будет реализовываться и в розницу. Ориентировочная цена – 60-70 грн.