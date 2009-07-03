DCH и SITA договорились о теле-коммуникациях для аэропорта ”Харьков”

Компания SITA, поставщик информационных и телекоммуникационных решений для авиаиндустрии, и группа DCH, оператор Международного аэропорта «Харьков» (в лице компании New Systems AM), объявили о подписании пятилетнего контракта на поставку и полную интеграцию информационно-технологических решений в новом терминале аэропорта.

Об этом сообщается в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, внедрение современных решений SITA позволит аэропорту удвоить нынешнюю пропускную способность до 1000 человек в час на прилете и вылете, а также повысить качество обслуживания пассажиров авиакомпаний.

Сумма контракта составляет 9 млн. долларов США и включает внедрение платформы регистрации общего пользования (CUTE), системы автоматической регистрации пассажиров (DCS), системы управления базой данных аэропортовых операций (AODB), системы отображения информации о рейсах (FIDS), системы автоматического голосового объявления (AFA), а также некоторых других телекоммуникационных решений.

«Инновационные технологии компании SITA позволят нам осуществить план развития аэропорта по увеличению пропускной способности нового терминала и сохранению высокого уровня обслуживания пассажиров. Современная информационно-коммуникационная инфраструктура поможет решить проблему возрастающей нагрузки аэропорта, а комплексная интеграция решений значительно упрощает их внедрение и обслуживание», - отметил генеральный директор New Systems AM (группа DCH) Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

Справка УНИАН. Международная компания SITA - мировой лидер в сфере глобальных информационных и телекоммуникационных решений для авиатранспортной отрасли.

SITA является одной из крупнейших международных компаний и обслуживает более 600 представителей авиатранспортной отрасли, 3000 клиентов в 220 странах и регионах по всему миру.

DCH – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар – украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

С 2007 года группа реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков».

Группа DCH в лице компании New Systems AM является оператором реконструкции Международного аэропорта «Харьков» и инвестором реконструкции аэровокзального комплекса, предполагающей возведение нового терминала и модернизацию существующего (инвестором аэродромного комплекса является государство). Объект реконструируется в соответствии с бизнес-планом, разработанным компаниями Airport Consulting Vienna (Австрия) и Airport Research Center (Германия).

Новый терминал общей площадью более 20 тыс. кв. м. позволит к 2011 году увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тыс. человек. Планируется также реконструкция гостиницы аэропорта и создание современного паркинга закрытого типа. В настоящее время ведутся работы по монтажу металлоконструкций каркаса здания нового терминала и плит перекрытия. Начаты работы по реконструкции привокзальной площади.