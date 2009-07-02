Китайская корпорация поможет Киеву защитить метро от террористов

Китайская корпорация «СІТІС Group» предложила свои услуги в оснащении метрополитена Киева и всего города охранными системами для предупреждения терроризма к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее предложение было озвучено сегодня во время встречи представителей столичной мэрии с китайской делегацией.

В пресс-службе отметили, что “СІТІС Group” является основным инвестиционным подразделением Правительства КНР и имеет статус Министерства. Уже сегодня представители компании планируют встретиться с руководством столичной подземки и изучить требования тендера и подать соответствующие заявки на участие.

«От темпа финансирования зависит срок работы. Понятно, что кризис повлек замедление графика выполнения строительных работ на новых станциях метрополитена. Потому мы с удовольствием рассмотрим экспортное кредитование транспортной отрасли, которое нам предложила китайская корпорация «СІТІС», – сказала начальник Главного управления экономики и инвестиций КМДА Марина ЛУКАШИНА.

В КМДА напомнили, что в Киевском метрополитене практически завершены работы на трех новых станциях в направлении Теремков. В настоящее время разрабатывается проект двух станций в направлении массива Троещина.