«Укргосстройэкспертиза» утвердила проект реконструкции аэродрома харьковского аэропорта

ГП «Укргосстройэкспертиза» утвердило проект реконструкции аэродромного комплекса Международного аэропорта «Харьков». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба группы DCH, в которую входит компания New Systems AM - оператор реконструкции аэродрома.

Согласно утвержденному проекту, общая площадь застройки составляет 115,25 тыс. кв. м; стоимость строительства - 727,4 млн. грн., в том числе строительно-монтажные работы – 474,9 млн. грн., оборудование – 98,7 млн. грн., другие расходы – 15,4 млн. грн.

В то же время в сообщении отмечается, что, согласно последней редакции Государственной программы подготовки к Евро-2012, утвержденной правительством, на реконструкцию аэродромного комплекса Международного аэропорта «Харьков» выделено бюджетных ассигнований на 14 млн. грн. меньше, чем сумма, определенная ГП «Укргосстройэкспертиза».

Как отмечают в компании DCH, следующим этапом подготовки к реализации проекта является утверждение титула застройки и проекта реконструкции аэродромного комплекса распоряжением Кабинета министров Украины. Затем необходимо провести согласование с Министерством экономики процедур выбора генерального подрядчика проекта, а также заключить с подрядчиком договор генерального подряда. Согласно графику подготовки Харькова к Евро-2012, работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Харьков» должны начаться в июле, однако по состоянию на 1 июля 2009 г. титул не утвержден и необходимое бюджетное финансирование еще не поступило, подчеркивают в DCH.

Согласно выводам «Укргосстройэкспертизы», продолжительность работ по реконструкции аэродрома должна составить около 26 месяцев. Реконструкция аэродромной части подразумевает реконструкцию взлетно-посадочной полосы (с удлинением ее с 2220 м до 2470 м) и перронов. Реализация проекта позволит аэропорту принимать воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737. Финансирование реконструкции должно осуществляться за счет Государственного бюджета. После ее завершения объект перейдет из коммунальной собственности в государственную.