Видич намерен сохранять верность МЮ, несмотря на протесты жены

Один из лучших защитников Европы Неманья Видич не смотря на протесты жены намерен сохранять верность МЮ по крайней мере до истечения срока действия контракта.

К слову, истекает он лишь через три года, потому пока что серу Алексу не стоит беспокоиться о центре защиты своей команды. А предложений по Видичу хватает. Милан, Реал (куда же без него) и Барселона недвусмысленно намекали о желании видеть серба в своих рядах, однако Видич твердо решил остаться, за что получил серьезную надбавку к жалованью.

"Моя жена Анна недовольна жизнью в Манчестере, но я не собираюсь из-за этого покидать МЮ, так как чувствую себя абсолютно счастливым в этой команде", - сказал Видич.

"Я получил предложения от Милана, Барселоны и Реала. Особенно настойчивой была Барселона, предлагая 30 миллионов фунтов, однако, рассудив с сером Алексом, мы отказали этому заманчивому предложению".

"И последнее - меня не волнует, что я не получаю столько же сколько Фердинанд или Руни. Это для меня не главное", - завершил речь Видич.

Football.ua