Премьер-лиге появился президент

Виталий ДАНИЛОВ избран президентом Объединения профессиональных футбольных клубов Украины “Премьер-лига”.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Премьер-лиги Андрей ПАЛАЕВ, сегодня в Киеве состоялось заседание представителей украинских футбольных клубов. Все 11 участников заседания, в частности, представители “Ворсклы”, “Закарпатья”, “Зари”, “Ильичевца”, “Карпат”, “Металлурга” (Донецк), “Металлурга” (Запорожье), “Оболони”, “Таврии”, “Шахтера” и “Черноморца”, поддержали кандидатуру В.ДАНИЛОВА на пост президента Премьер-лиги.

При этом ни один голос не был отдан за бывшего исполнительного директора голландского футбольного клуба “Феенорд” Криса ВЕРТСА, а еще один претендент - Вадим РАБИНОВИЧ - снял свою кандидатуру.

В то же время, как сообщил А.ПАЛАЕВ, представители футбольных клубов “Арсенал”, “Динамо”, “Днепр”, “Кривбасс” и “Металлист” не присутствовали на выборах президента украинской Премьер-лиги.