Украина и Кипр договорились сотрудничать в области культуры и туризма

Украина и Кипр подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры и туризма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры и туризма, соглашение подписал министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН во время визита в Республику Кипр.

Также планируется, что министр проведет встречу с президентом Кипра Димитросом ХРИСТОФИАСОМ. Как ожидается, эта встреча будет способствовать усилению дружеских связей между Украиной и Кипром в области туризма и культуры.

«За последних 5 лет украинско-кипрских отношений впервые будут подписаны международные соглашения такого уровня между Украиной и Республикой Кипр. Они будут способствовать усилению евроинтеграционных процессов Украины в области культуры, а также более качественной подготовке нашей туристической инфраструктуры к Евро-2012», - сказал министр.

В соответствии со статьями подписанного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Кипр о сотрудничестве в сфере культуры Украина и Кипр будут поощрять и способствовать сотрудничеству во всех сферах культуры, литературы и искусства, в частности, будут способствовать созданию на территории своего государства культурных и информационных центров для изучения иностранного языка и культуры, будут способствовать обмену в отраслях сценической деятельности и драматичного, оперного и балетного искусств, музыки, цирка. Украина и Кипр, согласно договору, поддерживать на взаимных принципах проведение выставок изобразительного искусства, выступлений творческих коллективов и отдельных исполнителей, их участие в международных фестивалях и конкурсах, которые проводятся в обеих странах, а также поощрять сотрудничество между архивными учреждениями обеих страна, что будет осуществляться путем обмена профессиональной архивной литературой и другими изданиями, копиями документов. Также предусматривается поощрение сотрудничества в области кинематографии путем обмена кинофильмами, в том числе проведения «Недель кино» и совместного кинопроизводства. Запланирован обмен студентами в различных областях искусства с целью повышения квалификации.

В соответствии со статьями подписанного соглашения между правительствами Украины и Кипра оба государства будут способствовать укреплению и развитию связей в области туризма, в частности, будут способствовать открытию на территории своего государства официальных туристических представительств, содействовать развитию различных видов и форм туризма, в том числе культурно-познавательного, делового, обучающего, оздоровительного, сельского, экологического, конгрессного (посещение туристических выставок, ярмарок, семинаров и тому подобное), молодежного, группового и индивидуального туризма. Предусмотрено также содействие упрощению формальностей, связанных с туристическими передвижениями между двумя странами.