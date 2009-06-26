Туристический эффект Евро-2012 может оказаться незначительным

От чемпионата Европы по футболу Евро-2012 ожидают роста въездного туризма в Украину. Однако опыт проведения олимпиад свидетельствует, что такие надежды могут оказаться обманчивыми, пишет еженедельник «Комментарии».

В соответствии с отчетом, подготовленном в 2006 году Европейской ассоциацией туроператоров (ETOA), в странах, которые принимали Олимпийские игры, за год до события и после него наблюдалось снижение потока туристов. «Олимпийский эффект», как его назвала ETOA, отмечали в Сеуле (1988), Барселоне (1992), Атланте (1996), Сиднее (2000). Том ДЖЕНКИНС, исполнительный директор ETOA объясняет этот феномен так: «Гости Олимпиады не являются большими потребителями экскурсий, а также рьяными посетителями музеев, исторических достопримечательностей и других классических прелестей для путешественников. В свою очередь Олимпиада отпугивает обычных туристов: они понимают, что в городе будут полно людей, он будет перегруженным и очень дорогим».

Между тем правительство прилагает усилия в продвижении Киева, Харькова, Львова и Донецка, где состоится финальная часть чемпионата Европы 2012 года по футболу, как туристических объектов. До 2012 года в этих городах откроют 60 туристско-информационных центров, в которых можно будет узнать о местных выдающихся достопримечательностях, заказать экскурсию, арендовать машину и т.д. «Они создаются адресно, под чемпионат, но мы рассчитываем, что они будут работать и после него», - сообщил еженедельнику первый заместитель министра культуры и туризма Украины Владислав КОРНИЕНКО.

Кроме того, местные органы власти разрабатывают специальные туристические маршруты для гостей чемпионата. «У нас давно созданы и действуют более 50 туристических маршрутов. Из них для Евро-2012 мы избрали десять наиболее интересных для гостей. Это Свято-Успенская Святогорская лавра, заповедник «Великоанадольский лес», ботанический заповедник «Хомутовская степь», соляные шахты, Артемовский завод шампанских вин, Музей народной архитектуры в селе Прелесное и, конечно, города Донецк и Мариуполь. У нас есть такие уникальные места! Но даже местные жители не всегда знают о них», - рассказала Тамара КОБЗЕНКО, заведующая сектором по вопросам туризма и курортов управления культуры и туризма Донецкой областной госадминистрации.

Как утверждают туристические компании, эти маршруты имеют ценность и для них. «Эти маршруты для нас являются реестром действующих историко-культурных объектов, которые готовы к приезду иностранных гостей. Это значит, что там на месте есть ответственные люди, есть телефоны, есть переводчики, опытные экскурсоводы, можно получить информацию на иностранном языке. То есть туристическая компания может спокойно везти туда клиента, - объясняет Елена ШАПОВАЛОВА, вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ). - Проложение собственного маршрута забирает у компании время и средства. Ведь прежде чем возить туристов, нужно отправить по маршруту менеджера, чтобы он все осмотрел, завязал необходимые контакты. На разработку одного маршрута, его правильное планирование, логистику, может уйти до месяца. Стоит это почти 5 тыс. грн.».