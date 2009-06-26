В Донецке говорят, что Кабмин даёт маловато денег на дороги

В Донецкой области из почти 3 млрд. грн., необходимых на строительство дорог в рамках подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012 из Госбюджета выделено пока только 11 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Донецкой областной госадминистрации Юрий ХИВРИЧ.

Он сообщил, что госпрограммой подготовки к Евро-2012 предусмотрено строительство трех дорог – это объездная дорога в обход Донецка («Знаменка – Луганск – Изварино»), Ясиноватская развязка и дорога от границы Днепропетровской области до города Донецка.

По словам Ю. ХИВРИЧА, для строительства этих трех объектов нужно около 3 млрд. грн., большая часть из которых – порядка 2 млрд. грн. необходима для строительства дороги «Знаменка – Луганск – Изварино», протяженностью 86 км. «Вот эти три объекта заложены в Программе Евро-2012, из них пообещали финансировать только объездную. В этом году должны были дать на строительство объездной порядка 600 млн. грн., но запланировали 186 млн. грн., из них мы пока получили только 11 млн. грн» – сказал заместитель председателя ОГА.

Он также отметил, что из 86 км дороги «Знаменка – Луганск – Изварино» построено 3,7 км и на 12 км проведены подготовительные работы. «В этом году 12 км планировали закончить, но сегодня практически Стабилизационный фонд не финансируется», – сказал Ю. ХИВРИЧ.

«Сегодня пока еще не поздно успеть выполнить работы по программе подготовки к Евро-2012, только нужны деньги», – добавил он.