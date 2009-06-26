Киев до 7 июля должен решить вопрос с размещением гостей ЧЕ-12

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ до 7 июля этого года решить вопрос с размещением гостей на время проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе совещания по подготовке Киева к Евро-2012.

«До 7 июля как по несетевым, так и по сетевым гостиницам вы должны поставить точку и за две недели до окончания срока (до 31 августа – УНИАН) проинформировать УЕФА», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ проинформировал, что договора на размещение не заключены с 8 пяти- и четырехзвездочными гостиницами, в частности, «Хаятт», «Опера», «Редисон», «Президент-отель», «Ривьера», «Днипро», «Украина» и «Кооператор».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, собственники гостиниц хотят заключать договора с УЕФА напрямую, «а с нами общаются с позиции силы». Он хотел бы, чтобы В.ЮЩЕНКО принял участие во встрече, которая 7 июля состоится с представителями компании «ТУИ Трэвел» – туристическим оператором по расселению гостей, определенным УЕФА.

Как добавил заместитель киевского городского председателя Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, на сегодняшний день подписано еще 14 договоров на размещение, за исключением гостиницы «Кооператор».

По данным мэра Киева, на сегодня в Киеве существует 128 гостиниц на более 9 тыс. номеров, дополнительно планируется построить 35 четырех- и пятизвездочных гостиниц на 7,5 тыс. номеров.

В 2008 году были построены две четырехзвездочных гостиницы на 60 номеров и две трехзвездочных гостиницы на 90 номеров. На сегодня строится 18 гостиниц на 3 тысячи номеров.

Ожидается, что в 2009 году в Киеве будет введено в эксплуатацию 5 гостиниц на 500 номеров.