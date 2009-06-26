Ющенко подпишет закон об отчуждении земельных участков для общественных потребностей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что готов подписать Закон “Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости” в той редакции, которая предварительно согласовывалась с ним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал журналистам, отвечая на вопросы.

Президент отметил, что он пока не знаком с редакцией закона, принятого сегодня парламентом, однако добавил, что если это тот закон, который предварительно согласовывался с ним и правительством, то он готов его подписать.

«Я в целом поддерживаю дух закона той редакции, которая согласовывалась со мной», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, данный закон позволит правительству решать проблемы, прежде всего, связанные с подготовкой Украины к Евро-2012.

Президент добавил, что только в Киеве есть около восьми проектов по подготовке к чемпионату, реализация которых заблокирована именно из-за проблем с отчуждением земельных участков.