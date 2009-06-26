Ющенко: Олимпийскому денег хватит, чтобы полтора года спокойно работать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает дискуссии относительно стоимости работ по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» к Евро-2012 «элементом политической спекуляции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.

«Есть ощущение того, что это является уже элементом политической спекуляции – одна сторона борется за снижение стоимости, вроде бы из благих намерений, вторая сторона аргументирует, что здесь никакого популизма не закладывалось, а сделанный расчет вытекает из технико-экономического обоснования», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что после личного ознакомления с проектной документацией у него возникли вопросы, которые нуждаются в дополнительной переоценке и ревизии. Например, он назвал дискуссионным заложенный 1 млрд. грн. курсовой разницы, которая возникнет между сегодняшним днем и днем введения стадиона в эксплуатацию.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что нынешнее решение не является глубоко профессиональным, но компромиссным. «Политикам оно дает возможность радоваться, что они принесли уникальную экономию средств, а прагматикам, ответственным за этот объект, - понимание, что у них есть 2,1 млрд. грн., и это достаточно для того, чтобы 18 месяцев вести активные работы», - сказал Президент. Он добавил, что на протяжении этого периода работы будут проверяться, и будут приниматься решения относительно увеличения или уменьшения стоимости реконструкции.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил проект реконструкции НСК «Олимпийский».

По словам министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, правительство полностью утвердило все архитектурные, проектные части реконструкции и строительство новых сооружений на НСК «Олимпийский». Он отметил, что сметные показатели утверждены на уровне ранее утвержденной сметы во время рассмотрения технико-экономического обоснования и составляют 2 млрд. 114 млн. грн.