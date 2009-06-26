Ющенко рассказал Черновецкому, где взять деньги на Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ближайшее время инициировать перед Верховной Радой внесение изменений и дополнений в Государственный бюджет 2009 года, в соответствии с которыми изъятия из киевского бюджета в центральный должны сократиться на 1 млрд. 130 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на совещании по вопросам подготовки Киева к Евро-2012, реагируя на заявление председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о дефиците бюджетных средств, в частности, на развитие транспортной инфраструктуры при подготовке столицы к чемпионату.

В.ЮЩЕНКО рекомендовал КГГА на протяжении двух дней сформировать предложения по внесению изменений в бюджет 2009 года и через своих депутатов вынести на заседание парламента. «У нас есть две недели, и мы можем этот вопрос обсудить на заседании парламента и принять решение», – сказал он.

В то же время, если парламент не удастся склонить к такому решению, то Президент рекомендует получить от правительства разрешение на финансирование необходимой суммы как дефицита бюджета Киева. В частности, В.ЮЩЕНКО рекомендует получить разрешение правительства на выпуск Киевом ценных бумаг и их размещение на внутреннем рынке.

«Если по объектной росписи не удастся склонить Верховную Раду в рамках киевской программы подготовки к Евро-2012 выделить финансирование, остается второй вариант – получить от правительства Украины разрешение на финансирование этой суммы как дефицита бюджета Киева», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я просил бы, чтобы до вторника этот вопрос был поставлен или в парламенте, или в правительстве», – подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что проведение чемпионата по футболу Евро-2012 может оказаться под угрозой из-за нехватки финансирования инфраструктурных проектов Киева.

«Евро-2012 может быть под угрозой, если только финансирование транспортной инфраструктуры города Киева останется в том же состоянии, как сегодня. А потому что из бюджета Киева в госбюджет было изъято 7,5 млрд. грн., что примерно половина всех денег, которые были у нас в пошлом году. Это катастрофа», – сказал он.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на финансирование этих объектов в 2009 году необходимо 1 млрд. 130 млн. грн.

Мэр Киева предлагает решить вопрос финансирования инфраструктурных проектов за счет уменьшения в этом году объема изъятия средств из местного бюджета в государственный.