Ющенко требует за 5 дней вернуть всю землю Олимпийскому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Киевской городской государственной администрации и Министерству по делам семьи, молодежи и спорта в течение 5 дней решить вопрос об исключении из использования у коммерческих структур 2 земельных участков площадью ориентировочно 9 га, прилегающих к территории НСК «Олимпийский». гающей территории к НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе совещания по подготовке Киева к Евро-2012.

«Я ожидаю, что за пять дней Киев даст соответствующее правовое решение по данным проблемам», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО уточнил, что это решение должно находиться исключительно в правовом поле и может быть принято при объединении усилий киевской власти и Минспорта.

В свою очередь Киевской городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что существуют проблемы с земельными участками коммерческих предприятий «Урал» и «Интерспорт», которые находятся на территории НСК «Олимпийский».

По его словам, КГГА получило от этих предприятий протокол с предложениями, который уже передан в Минспорта.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал, что на протяжении недели все предложения будут отработаны и приняты решения.

«У меня есть настроение работать таким образом, чтобы в рамках законодательства Украины эти земельные участки на условиях УЕФА были переданы в соответствующем порядке НСК «Олимпийский», - подчеркнул мэр.

Как пояснил в свою очередь вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, речь идет об отчуждении около 9 га земли частным собственникам (ОАО «Урал» и ОАО «Интерспорт»), соглашения на аренду с которыми были подписаны в 2004 году.

В.ЮЩЕНКО уточнил, что «так называемый инвест-договор» по строительству комплекса сооружений на территории НСК «Олимпийский» был подписан 26 декабря 2003 года между ГП НСК «Олимпийский» и ОАО «Урал», утвержден главой Государственного комитета по вопросам культуры и спорту Николаем КОСТЕНКО и согласован с вице-премьер-министром Дмитрием ТАБАЧНИКОМ.

«Это преступная, неправильная практика, которая за собой имеет целую кучу государственных договоров с обязательствами», - добавил он.