Польша не будет ограничивать расходы на подготовку к Евро

Польша не будет ограничивать расходы на подготовку страны к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ в эфире программы Polsat News.

«Все, что касается Евро... то оно имеет гарантированное финансирование», - сказал он, комментируя заявленную на днях Минфином необходимость сокращения расходов в условиях экономического кризиса.

М.ДЖЕВЕЦКИЙ отметил, что компании, которые принимали участие в тендерах на реализацию проектов в рамках подготовки к Евро-2012, из-за экономического кризиса остро боролись за контракты, что позволило сэкономить значительные средства.

«Результаты тендеров сегодня таковы, что мы экономим от бюджета», - сказал он.

Министр также заверил, что не планируется уменьшение финансирования программы Orlik 2012, которая предусматривает сооружение стадионов с соответствующей инфраструктурой в каждом районном центре Польши.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе правительство Польши объявило о необходимости дальнейших сокращений расходов из-за экономического кризиса, который привел к резкому росту бюджетного дефицита.

Минфин прогнозирует увеличение дефицита польского бюджета в текущем году до около 8,4 млрд. долларов с ранее предусмотренных 5,7 млрд. долларов.