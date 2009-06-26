У Луценко придумали новую должность: замначальника облУВД по Евро-2012

Приказом министра внутренних дел от 23 июня в городах, которые будут принимать Евро-2012, введена новая должность – заместитель начальника областного управления внутренних дел по вопросам Евро-2012.

Об этом сообщил УНИАН начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-лейтенант милиции Василий ПИСНЫЙ, отметив, что такая должность введена и во Львовской области.

«Мы уже предложили на эту должность кандидатуру одного из экс-руководителей милиции Львовской области. Однако неэтично называть эту фамилию до официального назначения», - отметил В.ПИСНЫЙ.

Также он сообщил, что в рамках сегодняшней поездки во Львов премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обсуждался вопрос мер безопасности во время проведения массовых мероприятий в ходе Евро-2012 во Львове.

«Милиция Львовской области активно готовится к проведению Евро-2012, и эта подготовка идет успешно», - отметил В.ПИСНЫЙ.