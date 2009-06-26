Львовский губернатор за три недели разберется с землей аэропорта

Председатель Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ обещает в течение трех недель решить все земельные проблемы, связанные со строительством аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в присутствии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Он также сообщил, что для выкупа земельных участков, которые на сегодняшний день находятся в частной собственности, на счетах казначейства уже есть более 5 млн. грн.

«Те вопросы, которые есть сейчас по поводу выкупа земельных паев жителей села…, то эта работа будет закончена в течение трех недель», - сказал Н.КМИТЬ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель Львовской облгосадминистрации Н.КМИТЬ оценил на «двойку» работу Министерства транспорта и связи по подготовке аэропорта «Львов» к Евро-2012.

На совещании по вопросам реконструкции ГП «Международный аэропорт «Львов» он заявил, что «несмотря на заверение министра Иосифа ВИНСКОГО о том, что 8 июня будут объявлены технические условия для потенциальных инвесторов, которые будут заниматься реконструкцией и перестройкой аэропорта к Евро-2012, мы до сих пор не имеем объявленных условий, а 36 потенциальных инвесторов мне буквально «обрывают» телефон». (И.ВИНСКИЙ 23 июня освобожден парламентом от должности министра транспорта по представлению Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН)

Также он указал на еще одну проблему, связанную с аэропортом «Львов». «На счет ГП «Международный аэропорт «Львов» уже поступили 5 млн. 100 тыс. грн., предназначенных для выкупа земельных участков у жителей Пустомитовского района с целью продления взлетно-посадочной полосы аэропорта. Минтранс должен был или дать поручение львовскому аэропорту на выкуп земельных участков, или же передать это право облгосадминистрации. Этого не сделано, а поэтому, если эти деньги не будут освоены до конца июня, из всей суммы, согласно действующему законодательству, должен быть уплачен налог в размере около 1,5 млн. грн.», - заявил Н.КМИТЬ.

Председатель ОГА также заявил, что у него создалось такое впечатление, что «Минтранс хочет отменить Евро-2012 в Западной Украине». В то же время он отверг предположение, что это «лоббизм со стороны Минтранса в интересах как-то другого региона». «Я имел разговор с руководством Харькова – там ситуация не лучшая и также есть сетование на работу Минтранса», - заметил Н.КМИТЬ.