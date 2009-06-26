Тимошенко берет под свой патронат объекты Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО берет под свой патронат строительство всех объектов для проведения в Украине Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила после осмотра строительной площадки стадиона во Львове.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что договорилась с представителями местных властей городов, где планируется проводить чемпионат, о том, что раз в две недели будет проводиться специальное совещание с представителями властей и строительных компаний для того, чтобы держать под контролем все работы. «Будем полностью следить за всеми графиками финансирования, и мы сделаем так, что Украина будет просто перфектно подготовлена к Евро-2012. Это будет, поверьте мне», - сказала премьер-министр.