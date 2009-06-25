Сегодня Кубок УЕФА гостит в Кировограде

Голкипер футбольной команды «Шахтер» Андрей ПЯТОВ во главе донецкой делегации сегодня привез в Кировоград для демонстрации болельщикам Кубок УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, утром Кубок был презентован на заседании коллегии областной государственной администрации. А.ПЯТОВ подарил губернатору Кировоградской области Василию МОЦНОМУ свою футболку и мяч с автографом, в свою очередь, руководитель области наградил футболиста почетной грамотой.

Торжественный прием Кубка состоялся также в помещении Кировоградского городского совета. Городской председатель Владимир ПУЗАКОВ пожелал А.ПЯТОВУ как представителю донецкой команды получить победу над самой сильной командой Европы, испанской «Барселоной», и привезти в Кировоград Супер Кубок УЕФА.

Футболиста наградили наивысшим золотым знаком отличия Кировоградского горисполкома «За заслуги» І степени. Также по случаю появления в Кировограде футбольного трофея местные кондитеры изготовили шоколадный Кубок УЕФА и вручили его А.ПЯТОВУ.

Для изготовления торта потребовалось 14 часов. На приготовление сладкого шедевра кондитеры израсходовали 10 кг шоколада, 3 кг суфле, 2 кг сгущенки и вафли. Вес изделия составил 15 кг, а высота - больше полметра.

Увидеть Кубок УЕФА кировоградцы смогут сегодня с 13.00 до 15.00 на центральной площади города.

Кроме того, знаменитый трофей провезут в конном экипаже с эскортом празднично одетых всадников по главным улицам областного центра.

Воспитанник кировоградского футбола А.ПЯТОВ согласился организовать презентацию Кубка по личному приглашению мэра города.

Справка УНИАН. А.ПЯТОВ родился 28 июня 1984 года в Кировограде. Играет в ФК «Шахтер» с декабря 2006 года. Чемпион Украины 2008 года. Обладатель Кубка Украины 2008 года. Обладатель Кубка УЕФА 2008-2009 гг.