«Динамо» подписало 22-летнего бразильца

Киевское "Динамо" подписало защитника бразильского "Атлетико Минейро" Леандро Алмейду.

22-летний игрок, который сыграл за свой предыдущий клуб 101 матч и забил 14 голов, и киевский клуб заключили соглашение на 5 лет, сообщает fifa.com.

"Динамо" выкупило 50 процентов прав на игрока, за что заплатило 2 миллиона евро.

"Я очень рад, что осуществилась моя мечта играть в Европе, - заявил Алмейда после подписания контракта. - Но я никогда не забуду "Атлетико".

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