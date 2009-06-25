Срна говорит, что никуда из «Шахтера» не собирается

Капитан футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Дарио СРНА опровергает слухи о своем уходе из команды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», Д.СРНА заявил, что лично он «никаких документов, никаких официальных предложений ни от одного из клубов не получал».

«У меня еще три года контракта с «Шахтером». Я игрок и капитан донецкого клуба. И с радостью выполню все свои обязательства перед командой до конца», - сказал капитан.

Д.СРНА отметил, что «есть единственный человек, который может повлиять на этот процесс». «Это президент «Шахтера» Ринат АХМЕТОВ. Я полностью ему доверяю. Если он решит, что клубу будет интересно передать меня в другую команду, разумеется, я приму этот вариант», - заверил Д.СРНА.

Он добавил, что «очень много отдал команде, и она мне дала многое, чтобы так запросто взял и расстался с ней».

«Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что я капитан «Шахтера», обладатель Кубка УЕФА. Я чувствую себя счастливым», - сказал Д.СРНА.