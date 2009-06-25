Эксперт: модель подготовки Польши к ЧЕ-12 эффективнее украинской

Выбранная Польшей модель подготовки к Евро-2012 эффективнее, чем сформированная в Украине система подготовки, обеспечения и контроля соответствующих подготовительных работ.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН по итогам специального пресс-тура в Польшу, посвященного подготовке двух стран к чемпионату, выразил эксперт Комитета общественного контроля ЧЕ-12 Андрей КАПУСТИН.

Он акцентировал внимание на том, что в Польше Евро-2012 рассматривается, в первую очередь, как бизнес-проект, который позволит стране, уже являющейся членом Европейского Союза, подняться до уровня ведущих государств ЕС. Подготовкой же страны к турниру занимается агентство PL.2012, в котором семь менеджеров отвечают за каждое отдельное направление – спортивную инфраструктуру, транспорт, гостиницы и тому подобное.

Как подчеркнул А.КАПУСТИН, при этом никакого вмешательства со стороны правительственных чиновников в процессы, в отличие от украинских реалий, нет. “Никакого шапкозабрасывания, призывов любить Украину. Все четко, понятно, без шелухи”, - сказал он.

Эксперт сообщил, что специалисты PL.2012 собственными силами разработали подробный бизнес-план (матрицу) подготовки страны к турниру и действуют четко согласно нему, соблюдая установленные графики. По его словам, менеджеры агентства понимают, что успешная организация Евро-2012 даст им большие перспективы дальнейшего профессионального роста не только в Польше, но и в странах Евросоюза в целом, поэтому с большой ответственностью относятся к своим обязанностям.

Специалисты PL.2012, отметил А.КАПУСТИН, контролируют работы в каждом принимающем городе, всю информацию оперативно обнародуют на сайте агентства и предоставляют УЕФА.

Отдельное внимание эксперт обратил на финансирование работ, отметив, что Польше в этом вопросе легче, поскольку на нужды Евро-2012 ЕС выделяет стране около 74 млрд. евро. Вместе с тем, подчеркнул он, вся подготовка в стране осуществляется максимально прозрачно и открыто, начиная с конкурсов проектов, выбора инвесторов и генподрядчиков.

Сравнивая общее состояние подготовки принимающих городов в обеих странах, А.КАПУСТИН отметил, что Украина имеет лучшие показатели по стадионам. Арены в Донецке и Харькове намного опережают по своему состоянию стадион в Познани, который имеет лучший показатель готовности на уровне 45%. Что же касается другой инфраструктуры, то преимущество польской стороны не вызывает сомнения.

Польские специалисты, рассказал эксперт, также сообщили, что вследствие кризиса им удалось уменьшить смету строительства стадиона в Варшаве, на котором запланирован матч открытия турнира, приблизительно на 45 млн. евро. “Почему в Украине стоимость реконструкции НСК “Олимпийский” увеличивается - непонятно”, - добавил он.

Кроме того, А.КАПУСТИН информировал, что в Познани одну из фан-зон для болельщиков (на 25 тыс. человек) на период Евро-2012 решили оборудовать на территории выставочного комплекса, самого большого в стране. При этом, по его словам, оплачивать аренду помещений будет УЕФА, а сам город средства на это тратить почти не будет. В Украине же такой опыт не используется, а отечественные чиновники, ответственные за подготовку турнира, добавил он, на такие темы с УЕФА почему-то не общаются.

А.КАПУСТИН привел ряд других примеров успешных и эффективных решений польских коллег в рамках подготовки к Евро-2012, которые имеют большой положительный эффект для жителей принимающих турнир городов в целом. При этом эксперт призвал представителей украинских СМИ и общественности активно контролировать и освещать все работы по подготовке объектов к проведению чемпионата.