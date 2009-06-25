На реконструкцию пункта пропуска «Ужгород» необходимо 66 млн. грн.

Для реконструкции в рамках подготовки к Евро-2012 пассажирского терминала пункта пропуска «Ужгород», что на украинско-словацкой границе, необходимо 66 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила заместитель начальника Ужгородской таможни Людмила КОЗЛОВСКАЯ.

По ее словам, на сегодня изготовлена и откорректирована проектно-сметная документация по реконструкции пассажирского направления Международного автомобильного пункта пропуска «Ужгород», а также для сооружения склада конфискатов и площадок для изъятого автотранспорта. Ориентировочная сметная стоимость реконструкции – 66 млн. грн.

«Поскольку эффективное функционирование транзитной системы зависит от развитой транспортной инфраструктуры международного значения, обустройство на высоком техническом уровне пункта пропуска «Ужгород», ввиду его значимости, включено в инвестиционный проект международных программ и в Отраслевую целевую программу Государственной таможенной службы Украины по подготовке к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу», - уточнила Л.КОЗЛОВСКАЯ.

Сейчас, по ее словам, проект проходит стадию получения положительного вывода госэкспертизы, после чего будет объявлен международный тендер по определению главного подрядчика-исполнителя строительных работ.

Заместитель начальника таможни также уточнила, что после завершения ІІ этапа реконструкции пропускная способность пассажирского направления увеличится по сравнению с нынешней в два, а то и три раза: за сутки можно будет пропускать до 5 тысяч легковых автомобилей, 80 автобусов и 10 тысяч граждан.

Л.КОЗЛОВСКАЯ также сообщила, что пункт пропуска «Ужгород» находится в транспортном коридоре №5, объединяющий страны-члены Европейского содружества, поэтому ожидается большой поток туристов в Украину на футбольные матчи из стран Австрии, Чехии, Германии, Франции, Италии и др.

Справка УНИАН. Таможенный пост «Ужгород» - единственный пост, имеющий статус международного автомобильного, и способен пропускать грузовики на участке украинско-словацкой границы.

Таможенный пост «Ужгород» построен в конце 60-х годов прошлого века. Капитальный ремонт осуществлялся перед проведением Олимпиады-80 в Москве. С тех пор никакие реконструкции на таможенном посту не проводились.