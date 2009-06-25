Винский снова заявляет, что денег на подготовку к Евро нет

Отсутствие финансирования является ключевой проблемой подготовки объектов к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, Кабинет министров и Верховная Рада должны как можно скорее решить вопрос финансирования. «Сейчас ключевая проблема – это финансирование. Все смысловые вещи, все объекты определены, все форматы понятны, технически сделать объекты Евро – нет проблем, есть одна проблема – финансирование», – сказал он.

При этом И.ВИНСКИЙ не исключает, что финансирование блокировалось, в частности, для того, чтобы помешать ему как министру. «Финансирование из Госбюджета в этом году было сорвано, сорвано сознательно. Теперь мне понятно: очевидно, готовилась моя отставка… Я только не понимаю, зачем это было делать. Нужно было мне сказать написать заявление – я бы ушел, но не надо, чтобы отрасль страдала», – сказал он.

По словам экс-министра, на время его прихода в министерство, «Евро-2012 было в нулевом состоянии». «Начиная с нуля, мы освоили серьезные средства в аэропортах, мы четко структурировали ресурсы на дорогах, мы выделили колоссальные ресурсы на «Укрзализныцю» – почти 7 млрд. грн. для того, чтобы по направлениях к Евро она работала. И, безусловно, если бы в этом году не было заблокировано финансирование Минтранса Кабинетом Министров по объектам Евро, на сегодняшний день мы могли бы спокойно смотреть в глаза и Украине, и Европе, потому что все, что необходимо было сделать технически от Министерства транспорта, мы сделали», – сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, не были решены только две проблемы, которые не зависели от министерства. «Первая – это прямое бюджетное финансирование, которое, к сожалению, мы не получили до сих пор, и вторая – это создание условий, чтобы наши предприятия, которые должны за собственные средства готовить объекты к Евро, могли эти средства привлечь – в виде инвестиций, кредитов либо собственных прибылей. К сожалению, по этим двум вопросам не было поддержки правительства, и, к сожалению, на сегодня этой поддержки нет», – сказал экс-министр.

При этом он высказал благодарность Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, «который на фоне того, что делала премьер-министр, единственный оказывал поддержку».

По словам И.ВИНСКОГО, для надлежащей подготовки необходимо выделение средств в размере 300 млн. грн. в месяц.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла решение об отстранении И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 13 мая 2009 года было обнародовано решение исполкома УЕФА о том, что игры чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут в Киеве, Львове, Донецке и Харькове, а также в польских городах Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани.

Новая редакция Государственной целевой программы подготовки к Евро-2012 предусматривает финансирование подготовки из госбюджета в объеме около 40 млрд. грн., в том числе 9,3 млрд. грн. – на подготовку ключевых объектов (аэропорты, стадионы, тренировочные базы), 28,9 млрд. грн. – на подготовку автомагистралей и железнодорожного сообщения; 0,8 млрд. грн. – на подготовку городского хозяйства. Причем более 8 млрд. грн., согласно программе, должно быть выделено и освоено уже в 2009 году.