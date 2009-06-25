УЕФА понравился украинский проект концепции безопасности ЧЕ-12

Эксперты Европейского футбольного союза по вопросам стадионов и безопасности одобрительно оценили подготовленный украинской стороной проект национальной концепции по вопросам организации безопасности проведения чемпионата Европы 2012 года.

Как сообщили УНИАН в информационном центре «Украина-2012», об этом сказал первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО.

По его словам, представительская делегация во главе с руководителем отдела УЕФА по вопросам стадионов и безопасности Марком ТИММЕРОМ с понедельника работает в Украине. Накануне 10 специалистов, уполномоченных главной футбольной организацией Старого Света, заслушали проект концепции безопасности во время проведения Евро-2012 и в целом одобрительно оценили подготовленный документ. С украинской стороны проект представляли первые вице-президенты ФФУ С.СТОРОЖЕНКО и Александр БАНДУРКО, а также национальный координатор по вопросам безопасности, заместитель министра внутренних дел Александр САВЧЕНКО.

В то же время футбольные инспекторы попросили в большей степени учесть опыт организаторов предыдущих евро-турниров и до 15 июля украинская сторона должна представить в УЕФА отредактированную версию национальной концепции безопасности Евро-2012.

Кроме того, 23 июня делегация экспертов УЕФА также посетила Антитеррористический центр Службы безопасности Украины, где ей была представлена программа борьбы с терроризмом во время Евро-2012.

24 июня инспекторы УЕФА еще работали в штаб-квартире Федерации футбола Украины, а после обеда покинули Киев.