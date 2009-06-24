Ющенко оценил достижения Харькова в подготовке к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО позитивно оценил достижения Харькова в подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе поездки в Харьков, где побывал на двух ключевых объектах программы подготовки города к Евро-2012: на стадионе «Металлист» и в Международном аэропорту «Харьков».

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства охарактеризовал Харьков как город, который больше всех сегодня соответствует графику работ, которые предусмотрены на второй квартал и в целом на 2009 год. В.ЮЩЕНКО отметил, что ни по одному из объектов Харьковского региона, включенных в Госпрограмму подготовки к Евро-2012, нет никаких претензий к динамике выполнения работ. Это, по мнению Президента Украины, касается и спортивной инфраструктуры (реконструкции спорткомплекса «Металлист», которая ведется генеральным инвестором с опережением графика), и туристической, где уже сформированы договорные обязательства с соответствующим требованиям УЕФА пулом отелей.

В то же время В.ЮЩЕНКО назвал проблемными два вопроса, находящиеся в сфере исключительной компетенции правительства: реконструкцию взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Харьков» и дорожного строительства (включая реконструкцию магистрали «Киев-Харьков»). По мнению главы государства, миссия правительства в 2009 году заключается в том, чтобы обеспечить эти два направления источниками финансирования в необходимом объеме и обеспечить их своевременное поступление на объекты в соответствии с утвержденным графиком.

Кроме того, Президент Украины подчеркнул, что выделение предусмотренных Государственной программой подготовки к Евро-2012 бюджетных ассигнований на завершение реконструкции ОСК «Металлист» (206,6 млн. грн.), является безусловным обязательством государства, вопрос скорейшего выполнения которого он планирует завтра поставить перед правительством.

Также В.ЮЩЕНКО назвал черту, которая отличает Харьков от других городов-претендентов на право провести матчи Евро-2012, - уникальную команду, которая обеспечивает исключительно высокий уровень организации подготовительных работ. Глава государства выразил особую благодарность руководителям местных органов власти и генеральному инвестору и рекомендовал другим городам активно использовать опыт Харькова.

В ходе поездки Президента сопровождали мэр Харькова Михаил ДОБКИН, губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ, генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ и другие представители политической и деловой элиты региона.