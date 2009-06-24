Ющенко обвиняет Тимошенко в срыве финансирования Евро-2012

Президент Виктор Ющенко обвиняет правительство в срыве финансирования Евро-2012

Об этом он заявил в ходе общения со студентами в Харькове.

"О каком Евро-2012 можно говорить, когда в бюджете 2009 предусмотрено 4,5 миллиарда средств стабилизационного фонда, а профинансировано 330 миллионов. Половина года прошла... мы получили финансирование 1/11 от годовой задачи. Мы думаем терминал в Харькове до декабря дотянуть, чтобы войти в график? Нет, 30 ноября – Юрьев день", - подчеркнул президент.

Ющенко также отметил, что на строительство дорог предусмотрено 2,5 миллиарда из Спецфонда, а на 20 мая выделено только 30 миллионов.

"Я не хочу все время выступать человеком, который приносит плохие новости, но это не европейское отношение. Страна, которая 30 ноября будет иметь последнюю техническую миссию исполкома УЕФА, 5 месяцев по сути ничего не сделала из ключевых региональных инфраструктур. Это серьезное предостережение", - возмутился Ющенко.

По его словам, в понедельник он много говорил с премьером на тему, что Евро-2012 – "это наш престиж. Это наша репутация".

"Ничто не может принести такую прикладную пользу нашей стране", - заявил он.

Украинская правда