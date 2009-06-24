Харьковским студентам готовят «подарок» к Евро-2012

Харьковские городские власти планируют обратиться к Кабинету министров Украины с предложением об окончании учебного года за месяц до начала игр Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом на заседании комиссии Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по подготовке к Евро-2012 Виктор ХРИСТОЕВ, передает Харьков.proUA.com.

В частности, по словам В.ХРИСТОЕВА, это касается тех учебных заведений, общежития которых будут задействованы в приеме гостей чемпионата. Чиновник отметил, что за месяц до игр планируется выселить студентов и подготовить комнаты для гостей Евро-2012.

В.ХРИСТОЕВ сообщил, что на данном этапе программой подготовки к турниру в Харькове определены уже 8 общежитий харьковских учреждений образования. Это общежития Национального технического университета «ХПИ», Харьковского национальноuо университета им. Каразина, училища физкультуры и спорта. В дальнейшем этот список планируется расширить за счет лучших общежитий харьковских ВУЗов.

Напомним, игры чемпионата Европы по футболу в 2012 году будут проходить с 8 июня.