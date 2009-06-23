Перед «Донбасс Ареной» установили гранитный мяч (фото)

В Донецке перед новым стадионом «Донбасс Арена” установили самый большой вращающийся мяч в мире, изготовленный из гранита.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе стадиона.

30-тонный гигант создавался немецкими мастерами по граниту особой породы (Tittlinger). Его диаметр составляет свыше 2,7 м, однако, несмотря на большие размеры, извне он очень похож на футбольный мяч.

Серые элементы на поверхности – это отполированный гранит, а черные имеют пескоструйную обработку и акриловое покрытие. Подставка под мяч - діаметром 360 см и весом 12,5 тонн.

Огромный мяч монтировали в течение двух дней под наблюдением немецких специалистов, а в прошлую субботу уже проводилось обучение технического персонала эксплуатационным тонкостям системы, говорится в сообщении.

Мяч будет вращаться под давлением двух струй воды. Вращение осуществляется за счет давления воды и благодаря идеально круглой форме. Отклонение мяча от формы шара составляет менее 0,1 мм.

Управляется мяч специальным автоматизированным программатором и имеет несколько режимов вращения. Систему уже протестировали. Пока мяч не вращается, но как только все грязные работы с южной стороны стадиона прекратятся, он начнет работать.

Руководство “Донбасс Арены” убеждено, что этот мяч является самым большим в мире и может претендовать на внесение его в Книге рекордов Гиннесса.

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