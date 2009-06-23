Ющенко положительно оценивает уточнение правительством госпрограммы по Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценивает то, что правительство откликнулось на его призыв и приняло уточненную Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу с необходимостью финансирования из Стабилизационного фонда и специального фонда госбюджета в сумме, превышающей 8 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, принятие уточненной государственной программы - результат встречи Президента с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, а также постоянного контроля со стороны В.ЮЩЕНКО над работой как центральной, так и местной власти, непосредственно ответственных за Евро-2012, по подготовке к чемпионату.

Президент отмечает, что и в дальнейшем будет держать под контролем подготовку Украины к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как отметили в пресс-службе, именно с этой целью в начале июня глава государства начал ряд встреч, во время которых с каждым принимающим Евро-2012 городом (Харьков, Львов, Киев, Донецк) была проведена отдельная консультация по неотложным вопросам подготовки к чемпионату и даны соответствующие поручения.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область 24 июня Президент Украины начнет второй этап встреч - контроль над выполнением поручений по реализации первоочередных мер развития инфраструктуры городов (стадионы, аэропорты, коммунальные дороги и тому подобное) и своевременному финансированию этих объектов из государственного бюджета.

Серьезную обеспокоенность В.ЮЩЕНКО вызывает подготовка к Евро-2012 автомобильного сообщения и городского транспорта.

Глава государства убежден, что период до декабря этого года станет испытанием для каждого из городов, претендующих на право проведения матчей турнира. В.ЮЩЕНКО призывает мэров городов и губернаторов областей активизировать деятельность и приложить все усилия, чтобы доказать, что города готовы принять Евро-2012.

Президент оптимистично смотрит на перспективы реализации проекта проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, который стал для Украины хорошей возможностью провести модернизацию соответствующей инфраструктуры и хорошим поводом найти взаимопонимание на знаковом для нации событии внутри политической центральной и местной элиты, отметили в пресс-службе.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что в УЕФА не должно возникать никаких сомнений в возможности всех 4 городов Украины обеспечить проведение матчей турнира и финального матча Евро-2012.