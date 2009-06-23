Львовский губернатор обратится к Тимошенко по ситуации с аэропортом

Председатель Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ будет поднимать перед премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО во время ее визита во Львов вопрос о критической ситуации с подготовкой аэропорта к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге во время перерыва в сессионном заседании областного совета.

«Ситуация с подготовкой львовского аэропорта к Евро-2012 на данное время критическая. Я буду ставить этот вопрос лично перед премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО во время ее рабочего визита во Львов 25 июня”, - сказал губернатор.

По словам Н.КМИТЯ, в ходе заседания Кабинета Министров, которое состоялось 22 июня, «так ничего и не было решено по формированию службы заказчика, назначения ответственного за реконструкцию аэропорта человека».

Львовский губернатор также отметил, что в Министерстве транспорта уже якобы есть сформированные условия инвестиционного конкурса на строительство терминала, однако их никто не обнародовал.

По словам руководителя области, в случае отсутствия реакции со стороны Кабинета Министров Львовская область будет ставить вопрос о возвращении ГП «Международный аэропорт «Львов» в коммунальную собственность города.

Как проинформировал Н.КМИТЬ, в числе основных пунктов рабочей программы пребывания Ю.ТИМОШЕНКО во Львове 25 июня - осмотр строительства и реконструкции к Евро-2012 львовского аэропорта и стадиона, подписание соглашения о социально-экономическом развитии между Львовской областью и Кабмином.