Инфраструктурные проекты к ЧЕ-12 выполнены на 10% - 12%

Счетная палата Украины заявляет о низкой степени выполнения инфраструктурных проектов, связанных с Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО.

«Проекты строительства инфраструктуры выполнены всего лишь на 10%, максимум, на 12% от намеченных целей», – сказал он.

По словам В.СИМОНЕНКО, Счетная палата также подчеркивает, что все мероприятия, которые реализуются по Евро-2012, выполняются без учета экономической составляющей. При этом он высказал мнение, что финансирование таких проектов должно происходить за счет не государственных средств, а частных инвестиций.

Справка УНИАН. 13 мая т.г. было обнародовано решение исполкома УЕФА о том, что игры чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут в Киеве, Львове, Донецке и Харькове, а также в польских городах Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани.