Томенко рассказал, сколько средств Минспорта хотело на Олимпийский

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что правительство должно более жестко контролировать ход реконструкции НСК «Олимпийский», чтобы обеспечить своевременное ее завершение и не допустить расхищения средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, вице-спикер поддерживает решение правительства, которое выступило против увеличения сметы на реконструкцию НСК «Олимпийский» и дало указание проанализировать Главному контрольно-ревизионному управлению все расходы на реконструкцию НСК.

Н.ТОМЕНКО считает, что это решение стало возможным благодаря общественности и средствам массовой информации, которые неоднократно обращали внимание на очевидные коррупционные схемы вокруг реконструкции НСК «Олимпийского». «Недаром Верховная Рада абсолютным большинством голосов создала Временную следственную комиссию для проверки соблюдения законодательства Украины при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский». И я убежден, что во время отчета ВСК мы услышим о фактах злоупотреблений при строительства», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

«Вместе с тем важно, что сегодня правительство четко стало на позицию защиты государственного бюджета, а не чиновников, которые под эгидой любви к Евро-2012 пытаются максимально использовать государственный бюджет», - отметил он.

Н.ТОМЕНКО также процитировал проект решения Кабмина, подготовленный Министерством по делам семьи, молодежи и спорта и подписанный министром, в котором, в пункте «финансово-экономическое обоснование», говорится: «Уточнение показателей привело к увеличению стоимости реконструкции на 1 151,6 млн. грн. (один миллиард сто пятьдесят один миллион шестьсот тысяч гривен). Государственной экспертизой ГП «Укргосстройэкспертиза» положительным комплексным выводом №224 от 28.05.09 года рекомендована к утверждению общая сметная стоимость строительства в сумме 3 266 345,571 гривен (три миллиарда двести шестьдесят шесть миллионов триста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят одна гривня).

В то же время, Н.ТОМЕНКО напомнил, что «в действительности до сих пор не утвержден окончательный проект реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», поэтому очевидно, что даже сохранение нынешней суммы реконструкции в 2 114,7 млн. грн. (два миллиарда сто четырнадцать миллионов семьсот тысяч гривен) следует оптимизировать в сторону уменьшения».